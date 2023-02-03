Глава ЦРУ предлагал Украине передать России 20% территории в обмен на мир – СМИ

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В середине января глава ЦРУ Уильям Бернс по поручению американского президента Джо Байдена представил Украине и России мирный план. Об этом сообщает издание Neue Zürcher Zeitung.

По информации издания, предложение заключалось в том, чтобы передать российской стороне около 20% территории Украины в обмен на заключение мира.

Однако, как отмечается в статье, обе стороны отказались от подобных решений урегулирования конфликта. Издание сообщает, что только после этого Байден решил поставить Киеву танки Abrams.

Решение о поставках Украине американских танков было принято президентом США 25 января. Байден заверил, что танки Abrams не несут прямой угрозы российским территориям.

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон должен начать переговоры о мире между Россией и Украиной. Он также добавил, что США не стоит отправлять Киеву большой объем вооружения.

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