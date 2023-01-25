Байден объявил о поставках танков Abrams на Украину

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Соединенные Штаты отправят на Украину 31 танк M1 Abrams. Соответствующее решение принял американский лидер Джо Байден. Об этом он объявил, выступая в среду, 25 января, в Белом доме.

"Сегодня я объявляю, что США направят Украине 31 танк Abrams, (это количество. – Прим. ред.) эквивалентно одному украинскому батальону", – отметил он.

По словам Байдена, для передачи военной техники нужно время. Однако он заверил, что США уже в ближайшее время начнут подготовку украинских военных.

Американский президент также добавил, что танки Abrams не несут никакой прямой угрозы российским территориям. Вашингтон желает скорейшего урегулирования вооруженного конфликта на справедливых для украинской стороны условиях, подчеркнул Байден.

Ранее президент США хотел предоставить киевскому режиму порядка десяти танков Abrams, чтобы подтолкнуть Германию к поставкам Leopard 2. Однако уточнялось, что Украине нужно 500 танков, чтобы дать отпор российской армии.

В свою очередь, посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что российская армия уничтожит американские танки Abrams, если Соединенные Штаты решат поставить их Украине. Он добавил, что Вашингтон постоянно повышает "планку" военного содействия, что особенно четко проявляется, когда российская армия одерживает новые победы.

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