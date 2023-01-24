Байден готов предоставить Киеву 10 танков Abrams, чтобы повлиять на Германию – СМИ

Фото: ТАСС/dpa/Nicolas Armer

Лидер Соединенных Штатов Джо Байден готов предоставить Киеву десять танков Abrams, чтобы подтолкнуть Германию к поставкам Leopard 2. Об этом пишет Sky News Arabia со ссылкой на источник в Пентагоне.

По словам собеседника телеканала, американский президент "готов отправить около десяти танков Abrams, чтобы развязать узел с танками Leopard 2".

Однако отмечается, что украинским силам нужно будет 500 танков, чтобы дать отпор российской армии.

Ранее телеканал ABC сообщил, что 12 стран согласились передать Украине танки Leopard. К согласию по данному вопросу якобы удалось прийти еще на прошлой неделе в рамках встречи контактной группы по поддержке Украины странами Североатлантического альянса и их союзниками, которая состоялась в Рамштайне.

18 января канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что Берлин ведет переговоры с союзниками насчет передачи Киеву танков Leopard 2. При этом он отмечал, что ФРГ хочет избежать односторонних шагов в этом вопросе.

ФРГ получила запрос от Польши на передачу Украине танков Leopard 2

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