Антонов заявил, что армия РФ уничтожит танки Abrams, если США поставит их на Украину

Фото: depositphotos/tupungato

Российская армия уничтожит американские танки Abrams, если Соединенные Штаты решат поставить их Украине. С таким заявлением выступил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Нет никаких сомнений, что в случае принятия решения о передаче Киеву M1 Abrams, американские танки будут уничтожены нашими военными точно так же, как уничтожаются все прочие образцы натовской техники", – приводит его слова ТАСС.

По мнению Антонова, США постоянно повышают "планку" военного содействия, что особенно четко проявляется, когда российская армия одерживает новые победы.

Он также заявил, что если Штаты примут решение о передаче танков, то такой шаг не выйдет оправдать аргументами об "оборонительных вооружениях". Он По его словам, это станет провокацией в отношении России.

Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя администрации США сообщил, что президент США Джозеф Байден объявит о решении о поставках танков Abrams на Украину уже в среду, 25 января. До этого о возможной передаче танков из США на Украину заявляло издание Sky News Arabia.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что война РФ с Западом меняет характер с гибридной на почти настоящую. По его мнению, война с Россией заключается в желании Запада уничтожить все русское.



Германия отправит Украине не меньше роты танков Leopard 2

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!