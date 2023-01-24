Вашингтон может заявить о поставках Киеву танков M1 Abrams на этой неделе – СМИ

Фото: ТАСС/Karolis Kavolelis via www.imago-images.de

Белый дом решил передать Украине значительное количество танков M1 Abrams. Американские власти могут объявить о поставках уже на этой неделе, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников США.

По информации газеты, решение станет частью договора с Германией, которая планирует предоставить Киеву небольшое количество танков Leopard 2. Также в рамках договоренности с ФРГ шаг будет означать одобрение со стороны Берлина на поставки танков немецкого производства Польшей и другими государствами.

Американские власти не прокомментировали изданию данные сообщения.

Ранее издание Sky News Arabia со ссылкой на источник в Пентагоне поделилось информацией, что президент США Джо Байден готов передать Украине десять танков Abrams, чтобы подтолкнуть ФРГ к поставкам Leopard 2.

Но также отмечалось, что ВСУ нуждаются в 500 подобных танков, чтобы дать отпор российской стороне.

ФРГ получила запрос от Польши на передачу Украине танков Leopard 2

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