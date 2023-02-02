На Западе предсказали ВСУ скорое отступление из Артемовска – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВСУ предсказали отступление из Артемовска, а предоставляемое Западом оружие не даст им преимуществ. Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на слова неназванных западных чиновников.

По мнению собеседников агентства, предстоящие недели окажутся крайне сложными для украинских войск. Обещанное Западом вооружение поступит на Украину еще нескоро. Так, по словам американских и европейских чиновников, Украине, возможно, придется в скором времени вывести свои войска из Артемовска.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о том, что Российские подразделения взяли под контроль село Николаевка в Донецкой Народной Республике.

25 января американский лидер Джо Байден заявил, что США передут Украине 31 танк M1 Abrams. Вместе с тем он отметил, что поставка танков займет некоторое время, а также добавил, что танки не несут прямой угрозы российским территориям.

Также о намерении поставить вооружение Киеву заявили в Германии. Правительство ФРГ заявило, что предоставит Украине танки Leopard, а также даст другим государствам разрешения на их реэкспорт.

Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, также не исключил возможность поставок самолетов на Украину. По словам французского лидера, поставляемое Украине вооружение не должно наносить удары по территории России.

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