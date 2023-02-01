Пригожин сообщил о переходе под контроль РФ села Сакко и Ванцетти в ДНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Село Сакко и Ванцетти, которое находится в 20 километрах от Артемовска в Донецкой Народной Республике, полностью перешло под контроль российских подразделений, заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы бизнесмена.

"1 февраля 2023 года в 16:00 по московскому времени Сакко и Ванцетти было полностью взято под контроль штурмовыми подразделениями ЧВК "Вагнер", – заявил Пригожин.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российским военным осталось пройти около 10 километров, чтобы полностью взять Артемовск в окружение.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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