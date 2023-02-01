Российская армия уничтожила до 10 десантников ВСУ на херсонском направлении

Фото: телеграм-канал ''Минобороны России''

Министерство обороны РФ рассказало об успехах российской армии на херсонском направлении. В районе озера Круглик удалось уничтожить до 10 украинских десантников, сообщило ведомство в своем официальном телеграм-канале.

"На херсонском направлении в районе озера Круглик уничтожены две моторные лодки и до 10 человек десанта ВСУ", – говорится в публикации.

Кроме того, в результате успешных действий ВС РФ ликвидированы самоходная гаубица "Гвоздика" и три украинских склада боеприпасов в районах Гавриловки и Антоновки.

Ранее подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко рассказал, как армия РФ дала отпор украинским диверсантам на краснолиманском направлении.

По его словам, российские войска смогли оперативно обнаружить противника и отразить атаку. Вражеские силы были вынуждены оставить занятые позиции.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Склад с боеприпасами уничтожили на территории Херсонской области

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