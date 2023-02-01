15:32Политика
Российская армия уничтожила до 10 десантников ВСУ на херсонском направлении
Фото: телеграм-канал ''Минобороны России''
Министерство обороны РФ рассказало об успехах российской армии на херсонском направлении. В районе озера Круглик удалось уничтожить до 10 украинских десантников, сообщило ведомство в своем официальном телеграм-канале.
"На херсонском направлении в районе озера Круглик уничтожены две моторные лодки и до 10 человек десанта ВСУ", – говорится в публикации.
Кроме того, в результате успешных действий ВС РФ ликвидированы самоходная гаубица "Гвоздика" и три украинских склада боеприпасов в районах Гавриловки и Антоновки.
Ранее подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко рассказал, как армия РФ дала отпор украинским диверсантам на краснолиманском направлении.
По его словам, российские войска смогли оперативно обнаружить противника и отразить атаку. Вражеские силы были вынуждены оставить занятые позиции.
В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Склад с боеприпасами уничтожили на территории Херсонской области
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