Российская армия отразила атаку украинских диверсантов на краснолиманском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко рассказал, как армия РФ дала отпор украинским диверсантам на краснолиманском направлении.

"При огневой поддержке 95-й десантно-штурмовой бригады ВФУ противник двумя диверсионно-разведывательными группами численностью порядка десяти человек каждая попытался выбить наши подразделения со своих бывших позиций", – передает РИА Новости его слова.

Российские войска смогли оперативно обнаружить противника и отразить атаку. В результате успешных действий ВС РФ вражеские войска оставили занятые позиции. Марочко обратил внимание на то, что ВСУ предпочитают нападать небольшими группами, однако такая тактика не приносит ожидаемых результатов.

Ранее подполковник сообщил, что украинские войска перебрасывают дополнительные силы в районе Часова Яра у Артемовска. По его словам, бойцы ВСУ возводят оборонительные сооружения и формируют минные ограждения.

До этого ВСУ нанесли удар по больнице в поселке Новоайдар в ЛНР, в которой оказывалась медпомощь российским военным. В результате погибли 14 человек, еще 24 человека получили ранения.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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