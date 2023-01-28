14 человек погибли при ударе ВСУ по больнице в Новоайдаре – МО РФ

Фото: телеграм-канал SHOT

ВСУ нанесли удар по больнице в поселке Новоайдар в ЛНР, в которой оказывалась медпомощь российским военным. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"28 января <...> украинскими вооруженными силами был нанесен намеренный удар реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США по зданию районной больницы", – говорится в телеграм-канале ведомства.

В результате инцидента погибли 14 человек, еще 24 человека получили ранения. Сейчас пострадавшим оказывается помощь.

Минобороны охарактеризовало действия ВСУ как военное преступление. В ведомстве подчеркнули, что все причастные к случившемуся будут найдены и понесут наказание.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что с начала СВО в регионе от украинских обстрелов погибли 25 мирных жителей. Ранения между тем получили в общей сложности 96 человек.

В ночь на 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Гладков заявил, что с начала СВО жертвами обстрелов в Белгороде стали 25 мирных жителей

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