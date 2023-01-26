Бойцы ВСУ выпустили по Ясиноватой 10 ракет из РСЗО

Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

Украинская сторона атаковала Ясиноватую в ДНР из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщает телеграм-канал представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Атака произошла в 22:10 по московскому времени. По данным СЦКК, ВСУ выпустили порядка 10 ракет.

Ранее сообщалось, что украинские боевики обстреляли село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, была повреждена линия электропередачи. На тот момент без света осталось около половины села.

До этого Гладков рассказал, что в регионе за весь период атак со стороны Украины скончались 25 мирных жителей. Помимо этого, травмы получили еще 96 человек.

Гладков заявил, что с начала СВО жертвами обстрелов в Белгороде стали 25 мирных жителей

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