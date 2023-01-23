Над селом Казинка Белгородской области сбили ракету

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система противовоздушной обороны сбила ракету над селом Казинка Валуйского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, обломки ракеты упали в поле, в связи с чем пострадавших и разрушений нет.

Накануне система ПВО сработала над Белгородом. По предварительной информации, пострадавших нет.

До этого обстрелу со стороны ВСУ подвергся хутор Балки в Белгородской области. Снарядом было выбито остекление частного дома. Пострадавших не было.

Также в результате обстрела ВСУ под Белгородом было повреждено здание птицефабрики. Там выбило окна, повредило кровлю и ограждение.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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