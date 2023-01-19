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15:31

Происшествия

ВСУ обстреляли Белгородский район

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины совершили обстрел Белгородского района. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Белгородский район тоже сегодня под обстрелом. Жертв и пострадавших нет", – написал он.

Глава региона уточнил, что результатом обстрела стали повреждения корпуса птицефабрики в Церковном. В здании выбиты окна, повреждены кровля и ограждение.

Ранее над Красногвардейским районом под Белгородом сработала система ПВО. На месте происшествия работали оперативные службы. Пострадавших не было.

До этого один человек пострадал в результате обстрела села в Валуйском городском округе Белгородской области. Его госпитализировали с легкими ранениями. Один из снарядов попал по автомобилю.

Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом

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