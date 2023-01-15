Восемь военных числятся пропавшими после взрыва в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "МЧС ДНР"

После взрыва в доме культуры на хуторе Тоненькое в Белгородской области трое российских военных скончались, 16 получили травмы. Сейчас продолжаются поиски еще восьми военнослужащих, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы.

"В результате непреднамеренного подрыва ручной гранаты сержантом в спальном помещении в месте дислокации военнослужащих в Корочанском районе Белгородской области сдетонировал взводный боекомплект. Начался пожар. Шестнадцать военнослужащих, включая виновника инцидента, доставлены в больницу", – говорится в сообщении.

По словам представителя экстренных служб, на данный момент организованы поиски пропавших военных.

Взрыв под Белгородом произошел в воскресенье, 15 января. До этого поступала информация о 15 пострадавших после инцидента.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за детонации боеприпасов по причине неосторожного обращения с ними.

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