19:12Происшествия
Восемь военных числятся пропавшими после взрыва в Белгородской области
Фото: телеграм-канал "МЧС ДНР"
После взрыва в доме культуры на хуторе Тоненькое в Белгородской области трое российских военных скончались, 16 получили травмы. Сейчас продолжаются поиски еще восьми военнослужащих, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы.
"В результате непреднамеренного подрыва ручной гранаты сержантом в спальном помещении в месте дислокации военнослужащих в Корочанском районе Белгородской области сдетонировал взводный боекомплект. Начался пожар. Шестнадцать военнослужащих, включая виновника инцидента, доставлены в больницу", – говорится в сообщении.
По словам представителя экстренных служб, на данный момент организованы поиски пропавших военных.
Взрыв под Белгородом произошел в воскресенье, 15 января. До этого поступала информация о 15 пострадавших после инцидента.
По предварительным данным, взрыв произошел из-за детонации боеприпасов по причине неосторожного обращения с ними.
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