Система ПВО сработала в Белгородской области

Фото: Министерство обороны РФ

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом сработала система ПВО. О происшествии он рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. По предварительной информации, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют последствия на земле", – говорится в его публикации.

Ранее обстрелу со стороны ВСУ подвергся хутор Балки в Белгородской области. Снарядом было выбито остекление частного дома. Пострадавших не было.

До этого в результате обстрела ВСУ под Белгородом было повреждено здание птицефабрики. Там выбило окна, повредило кровлю и ограждение.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Четыре мирных жителя погибли в результате обстрела ВСУ города Пологи

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!