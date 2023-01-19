ВСУ обстреляли хутор Балки в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Хутор Балки в Белгородской области подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, никто не пострадал. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Опять обстрел. В хуторе Балки Шебекинского округа пострадавших нет. Снарядом выбито остекление в одном частном домовладении. Также повреждена линия электропередачи", – заявил он.

По словам Гладкова, без света остались поселки Ленинский, Первомайский и хутор Панков. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам с наступлением светлого времени суток.

Ранее Гладков сообщил, что ВСУ совершили обстрел Белгородского района. Повреждения получили корпуса птицефабрики в Церковном. В здании были выбиты окна, повреждены кровля и ограждение. Жертв и пострадавших не было.

ВСУ обстреляли несколько сел в Белгородской области

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