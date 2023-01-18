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13:24

Происшествия

Гладков сообщил о сработавшей системе ПВО над Красногвардейским районом

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Над Красногвардейским районом Белгородской области сработала российская система противовоздушной обороны, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Оперативные службы сейчас обследуют территорию.

15 января белгородский населенный пункт Шебекино подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. В результате происшествия пострадавших не было. Позже на место прибыли экстренные службы.

14 января ВСУ совершили обстрел Старого Хутора под Белгородом. Осколками снаряда были выбиты окна в пяти домах. Ранения никто не получил.

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