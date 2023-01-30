В ЛНР сообщили о переброске сил ВСУ в район Часова Яра у Артемовска

Фото: AP/Andriy Dubchak

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают дополнительные силы в районе Часова Яра у Артемовска. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"В районе населенного пункта Часов Яр отмечено усиление украинских позиций", – цитирует его РИА Новости.

Марочко объяснил, что украинская армия укрепляет и возводит новые оборонительные сооружения, а также формирует минные ограждения и оборудует огневые позиции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о тяжелом обстоятельстве дел СВУ под Артемовском и Угледаром. По его словам, российская армия ведет постоянные штурмы с желанием прорвать обороны украинской. На двух направлениях атаки идут в интенсивном формате, сообщил Зеленский.



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