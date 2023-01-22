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Киев перебрасывает бронетехнику из Харьковской области на Сватовское направление, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.

"По сообщениям жителей Харькова, отмечена переброска бронетехники двумя железнодорожными составами в Купянск", – сообщает Марочко.

Эксперт отмечает, что бронемашины западного образца разгружают на данный момент на сортировочной станции и отправляют в направлении Сватова.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили по Стаханову в Луганской Народной Республике шесть ракет из РСЗО HIMARS. Обстрел был зафиксирован в субботу, 21 января, в 22:52 (время совпадает с московским).

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