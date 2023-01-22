В ЛНР заявили, что ВСУ выпустили по городу Стаханов 6 ракет из РСЗО HIMARS

Фото: ТАСС/Александр Река

ВСУ выпустили по Стаханову в Луганской Народной Республике шесть ракет из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В телеграм-канале СЦКК уточняется, что обстрел был зафиксирован в субботу, 21 января, в 22:52 (время совпадает с московским).

Ранее об ударе по Стаханову сообщил экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. По его словам, ВСУ обстреляли район машиностроительного завода.

До этого украинские боевики обстреляли кладбище в Пологовском районе Запорожской области. По данным местных властей, жертв и пострадавших нет, разрушены десятки надгробий.

Как подчеркивал член главного совета администрации региона Владимир Рогов, рядом с данным кладбищем нет объектов военной инфраструктуры и не базируются вооруженные формирования.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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