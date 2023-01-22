ВСУ обстреляли кладбище в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Владимир Рогов"

Боевики ВС Украины обстреляли кладбище в Пологовском районе Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

По его данным, жертв и пострадавших нет. Десятки надгробий получили сильные повреждения.

"На Запорожье боевики ВСУ воюют даже с мертвыми. <...> Данный обстрел – очередной акт террора против гражданского населения Запорожской области Российской Федерации со стороны украинских нацистов", – написал он в своем телеграм-канале.

Рогов подчеркнул, что рядом с данным кладбищем нет объектов военной инфраструктуры и не базируются вооруженные формирования.

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли район машзавода в Стаханове Донецкой Народной Республики. Как уточнял экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник, ВСУ, предположительно, применили реактивную систему залпового огня.



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