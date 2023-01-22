Рогов сообщил об уничтожении группы украинских диверсантов в районе Орехова

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В районе города Орехов в Запорожской области уничтожена группа украинских диверсантов, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Группа украинских диверсантов была накрыта нашей артиллерий и уничтожена", – сказал он в беседе с РИА Новости.

По словам Рогова, в состав диверсионно-разведывательной группы входило около 20 человек. Они планировали прорваться сквозь ряды российской армии, которая ведет наступление на данном участке фронта.

Ранее Рогов сообщил, что штурмовые группы ЧВК "Вагнер" полностью освободили село Краснополье в ДНР. Он добавил, что на отдельных участках фронта на запорожском направлении российским военным удалось взломать первую линию украинской обороны.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВС РФ взяли под оперативный контроль четыре населенных пункта у города Орехова

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