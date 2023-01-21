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21 января, 23:35

Безопасность

Рогов сообщил об освобождении села Краснополье в ДНР

Фото: Министерство обороны РФ

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об освобождении российскими бойцами села Краснополье в ДНР. Об этом он написал в персональном телеграм-канале.

"Штурмовые группы ЧВК "Вагнер" полностью освободили Краснополье к северу от железнодорожной станции "Соль", – написал Рогов.

Также член главсовета администрации Запорожской области подтвердил освобождение населенного пункта Двуречье.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что на отдельных участках фронта в Запорожской области удалось взломать первую линию украинской обороны. Он также указал на то, что российские войска перехватили инициативу в регионе.

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