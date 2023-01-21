ВС РФ за сутки продвинулись на глубину около 7 км в Запорожской области – Рогов

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

За сутки Вооруженные силы России продвинулись примерно на 7 километров вперед на запорожском направлении, в процессе окончательного освобождения находятся не менее семи населенных пунктов, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Вражеская артиллерия, включая М-777, испытывает острый снарядный голод. Это стало следствием использования нашими артиллеристами <...> высокоточных снарядов "Краснополь-М", а также ракет комплексов "Смерч" и "Торнадо-С", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее Рогов сообщал, что бои идут почти на всей линии фронта в Запорожской области. По его словам, в последнее время вражеские войска упали духом, ВСУ стало труднее удерживать свои позиции на фоне штурмовых действий ВС РФ.

Накануне под контроль российских войск перешло село Лобковое в Запорожской области. Как отмечали в министерстве обороны РФ, взять населенный пункт удалось в ходе наступательных действий подразделений Восточного военного округа.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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