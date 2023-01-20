ВСУ за четыре дня потеряли 1,5 тысячи человек ранеными

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Вооруженные силы Украины за четыре дня потеряли 1,5 тысячи человек ранеными, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.

"По перехваченным данным от украинских военных медиков, только один из трех военнослужащих, получивших ранения, выживает", – рассказал эксперт.

По словам Марочко, погибли порядка 70 процентов раненых украинцев. Большая часть солдат не получает своевременную медпомощь. Раненые умирают из-за кровопотери, антисанитарии, нарушения логистических цепочек и других факторов.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что с середины декабря как минимум несколько десятков солдат территориальной обороны ВСУ перешли на сторону России на запорожском направлении. По словам Рогова, речь идет о солдатах, которых "силой заставляли воевать".

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