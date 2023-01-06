В Минобороны Украины назвали причину плохой дисциплины в ВСУ

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Глава украинского министерства обороны Алексей Резников заявил, что плохая дисциплина в ВСУ связана с якобы действиями "проплаченных россиянами подстрекателей". Об этом сообщает издание "Страна".

"Есть проблемы в определенных ситуациях с дисциплиной и этим пользуются некоторые люди злоупотребляющие. Были подстрекатели, <...> эти люди избегали ответственности. То есть принцип неотвратимости наказания не работал на этом моменте", – заявил он.

Резников также добавил, что закон об усилении ответственности был инициативой самих военных, чтобы решить проблемы с дисциплиной. Он заявил, что поддерживает данный документ, поскольку доверяет военному командованию Украины.

Ранее боец 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Украины Виталий Лищук, попавший в плен к российским военным, рассказал, как солдаты ВСУ открыли огонь из миномета по своим же сослуживцам.

До этого советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что командование ВСУ совершенно не бережет живую силу, бессистемно концентрируя ее на каждом участке фронта. В результате солдаты украинской армии и техника уничтожаются ответным огнем артиллерии ВС РФ.

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