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Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение России о рождественском перемирии, заявив, что Москва будет использовать режим тишины для усиления своих позиций на линии фронта.

"Сейчас они (власти РФ. – Прим. ред.) хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней <...> и подогнать ближе к нашим позициям технику", – сказал он в видеообращении в своем телеграм-канале.

Зеленский утверждает, что под предлогом рождественского перемирия Россия якобы пытается скрыть новые шаги "агрессии" на Украине.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал прекратить огонь и установить рождественское перемирие на Украине и в Донбассе с 12:00 6 января до 24:00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова.

После этого Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на линии боевого соприкосновения. Президент России подчеркнул, что Кремль призывает украинскую сторону также объявить режим прекращения огня и дать православным христианам возможность посетить рождественские службы.

Как сообщал врио главы ДНР Денис Пушилин, в период временного прекращения огня российская армия не оставит без ответа провокационные действия украинских сил, а также не даст ВСУ улучшить свои позиции на линии соприкосновения.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Путин поручил ввести режим временного прекращения огня в зоне спецоперации

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