Патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие 6–7 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал прекратить огонь и установить рождественское перемирие на Украине и в Донбассе, сообщает пресс-служба РПЦ.

В частности, прекратить огонь он предлагает с 12:00 6 января до 24:00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова.

"Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить рождественское перемирие", – говорится в сообщении.

Ранее Генштаб Вооруженных сил Украины выступил против заключения временного перемирия с Россией на период новогодних праздников. По мнению замначальника управления ведомства Алексея Громова, прекращение огня будет возможно только после полного вывода ВС РФ из Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремль не поступали предложения от украинской стороны о временном прекращении огня в связи с новогодними праздниками. Он также подчеркнул, что подобной темы не было в политической повестке России.

Православные христиане празднуют Рождество Христово 7 января. Это один из центральных праздников христианства, установленный в честь рождения на свет Иисуса Христа. Верующие смогут встретить Рождество в храмах. Праздничные службы пройдут в церквях и монастырях.

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