США недооценили вероятность провала на Украине в 2023 году – американский ученый

Фото: Минобороны РФ

Власти Соединенных Штатов недооценивают вероятность того, что конфликт на Украине обернется провалом в 2023 году, заявил профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт. Об этом сообщает Foreign Policy.

"Я беспокоюсь, что, поддерживая Киев и надеясь на наилучший исход, мы недооцениваем вероятность того, что через год Владимир Путин будет у власти, у российских военных все будет хорошо, а силы украинских войск окажутся на исходе", – сказал он.

Уолт отметил, что в следующем году Украина получит новые серьезные разрушения. Касаясь темы мирных переговоров, ученый допустил, что они могут быть начаты в 2023 году, однако выразил сомнение в их результативности. По его словам, ни Россия, ни Украина не хотят идти на уступки.

"Это будет затяжной и болезненный тупик для обеих сторон, когда ни одна из них пока не желает идти на компромисс и когда мирные переговоры, даже если они начнутся неофициально, косвенно или лицом к лицу, будут продвигаться очень тяжело", – добавил эксперт.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в конфликте на Украине сформировалась патовая ситуация, которую можно назвать тупиковой.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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