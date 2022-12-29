Шаманы в Перу назвали дату окончания конфликта на Украине

Фото: ТАСС/Kostiantyn Liberov/АР

Перуанские шаманы предсказали, что мирное соглашение по конфликту на Украине будет заключено до августа следующего года, передает агентство Reuters.

Согласно предсказанию, которое было сделано 28 декабря на новогоднем ритуале на холме Сан-Кристобаль в Лиме, Россия и Украина заключат мирное соглашение до августа следующего года.

"Будут моменты, связанные с применением силы в эти дни или месяцы, но затем все успокоится, придет мир, спокойствие, вот, что мы увидели", – заявил шаман Клеофе Седано.

Также шаманы предсказали сильное землетрясение в Северной Америке, возможно в США, и другие стихийные бедствия в 2023 году.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский конфликт может закончиться в 2023 году.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!