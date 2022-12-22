РФ будет стремиться, чтобы конфликт на Украине был закончен быстрее – Путин

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Владимир Путин заявил, что Россия будет стремиться как можно скорее завершить конфликт на Украине. Об этом он рассказал во время пресс-подхода к журналистам.

"Мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено, и чем быстрее, тем лучше, конечно", – подчеркнул глава государства.

Президент пояснил, что целью России не является дальнейшее ужесточение конфликта между странами.

При этом в своей речи Путин указал на долю ответственности властей Украины. Он отметил, что руководство страны само себе запретило вести переговоры с Россией. При этом лучшим вариантом является скорейшее осознание Киевом необходимости в переговорах сторон.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков ранее заявил, что сроки переговоров между Россией и Украиной зависят от позиции партнеров Киева в Соединенных Штатах и странах Европы. При этом потенциальное общение сторон сенатор назвал тяжелым и сложным.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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