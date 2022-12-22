Путин объяснил важность академического курса по основам государственности России

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин рассказал о ключевой цели академического курса по основам государственности России. Президент выступил на заседании Госсовета по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях.

"Наша задача – дать молодым людям России прочную опору в виде достоверных знаний. И с этой целью в том числе разработать и внедрить в учебные процессы отдельный академический курс, посвященный истории и основам российской государственности", – заявил Путин.

По словам президента, в Сети много недостоверной информации, поэтому особенно большое значение приобретают знания, которые могут передать профессионалы.

Глава государства подчеркнул, что современная молодежь оказалась в "весьма уязвимом положении" из-за информационных атак. Он также отметил важность проектов просветительской направленности, инструменты для которых в России присутствуют.

О фейках и недостоверной информации в интернете Владимир Путин также высказывался в ноябре, во время встречи с матерями участников специальной военной операции. Президент рассказал об информационных атаках на Россию и заявил, что к сведениям из Сети надо относиться с осторожностью.

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