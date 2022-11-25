Путин заявил об изобилии обмана и лжи в интернете

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Владимир Путин во время встречи с матерями участников СВО попросил с осторожностью относиться к информации о событиях спецоперации, распространяемой в Сети.

"Жизнь сложнее и многообразнее, чем то, что показывают на экранах телевизоров и тем более в интернете. Там вообще ничему нельзя доверять, там куча всяких фейков, обмана, лжи", – цитирует Путина "Интерфакс".

По словам российского лидера, в стране сейчас наблюдается множество информационных атак. Путин заявил, что с учетом современных технологий проблема фейков стала наиболее актуальной. Глава государства подчеркнул, что информация – это тоже своего рода оружие борьбы.

Решение организовать встречу с матерями он обосновал как желание услышать лично от матерей военных достоверные оценки.

Также Путин заявил, что он беседует напрямую по телефону с участниками СВО. Российский лидер уточнил, что звонки были организованы через матерей военных.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин на встрече в Кремле с матерями российских военнослужащих обсудит все темы, которые они поднимут.

На мероприятие пригласили тех, чьи сыновья – мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные – служат в рядах ВС РФ и сейчас находятся в зоне проведения СВО или проходят тактическую подготовку.



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