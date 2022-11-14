Путин впервые присвоил звания "Мать-героиня"

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин впервые присвоил почетное звание "Мать-героиня". Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Так, звания получили Медни Кадырова, жена главы Чечни Рамзана Кадырова, и Ольга Дехтяренко из Ямало-Ненецкого автономного округа.

"Матерями-героинями" они стали за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

Указ об учреждении звания "Мать-героиня" президент России подписал 15 августа. Согласно документу, соответствующее звание могут получить женщины, которые родили и воспитали 10 и более детей, являющихся гражданами РФ. Согласно подписанному премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным постановлению, "Матери-героини" должны получить по 1 миллиону рублей.



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