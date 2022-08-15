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Владимир Путин подписал указ об учреждении звания "Мать-героиня" в Российской Федерации. Об этом свидетельствует текст документа, опубликованный на официальном портале правовой информации.

"Установить звание "Мать-героиня" для присвоения матери, являющейся гражданкой РФ, родившей и воспитавшей десять и более детей, являющихся гражданами РФ", – прописано в указе.

Для женщин, удостоенных такого звания, предусмотрена единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выступил за переименование звания "Мать-героиня" с целью учесть роль отца в воспитании детей. По словам парламентария, недопустимо принижать отца на фоне мамы, следует уравнять их позиции.