Депутат предложила ввести единую систему поддержки многодетных семей

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Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в разговоре с "Парламентской газетой" сообщила о необходимости введения мер поддержки после рождения каждого последующего ребенка в многодетных семьях.

"Мы решили, что должна быть единая система поддержки семей, в которых родилось больше трех детей. При рождении каждого последующего ребенка государство, конечно, должно поддерживать", – поделилась Буцкая.

По ее словам, в "Единой России" обсудили содержание звания "Мать-героиня", которое в 1944 году присваивали матерям, родившим 10 детей. Однако, уточнила депутат, "мало просто дать медаль". Присваиваемые звания должны сопровождаться мерами поддержки.

Ранее Владимир Путин поддержал идею возродить звание "Мать-героиня". Президент отметил, что власти договорились обновить и расширить положение указа президента о мерах социальной поддержки многодетных семей. По словам Путина, женщинам, которые удостоились звания "Мать-героиня", будут единовременно выплачивать 1 миллион рублей.

Кроме того, президент также поручил до 1 сентября 2022 года определить условия и порядок выплат гражданам с орденом "Родительская слава". Он отметил необходимость определить условия и порядок осуществления единовременных выплат гражданам, награжденным медалью ордена "Родительская слава" и награжденным орденом "Родительская слава".