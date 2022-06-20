Путин поручил определить порядок выплат гражданам с орденом "Родительская слава"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин поручил до 1 сентября определить условия и порядок выплат гражданам с орденом "Родительская слава". Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Определить условия и порядок осуществления единовременных выплат гражданам, награжденным медалью ордена "Родительская слава", а также гражданам, награжденным орденом "Родительская слава", – говорится в указе.

До этого глава государства предложил за медаль установить выплату в 200 тысяч рублей, а за орден – 500 тысяч рублей.

Ранее Владимир Путин поддержал идею возродить почетное звание "Мать-героиня". Российский лидер отметил, что власти договорились обновить и расширить положение указа президента о мерах по социальной поддержке многодетных семей.

Сообщалось, что женщины, которым будет присвоено почетное звание "Мать-героиня", получат единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей.

