В России предложили повысить размер выплат к ордену "Родительская слава"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил увеличить размер поощрения к ордену "Родительская слава". Соответствующее письмо он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщает RT.
Орден был утвержден в РФ в 2008 году. "Родительскую славу" получали семьи, в которых воспитываются четверо и более детей. Вместе с орденом семья получала единовременную выплату в размере 50 000 рублей.
Сейчас орден может получить семья с семью и более детьми. При этом сумма поощрения составляет 100 000 рублей. Орлов подчеркнул, что размер выплаты не менялся на протяжении почти девяти лет, несмотря на инфляцию и изменения курса рубля.
"В этой связи прошу вас оценить целесообразность повысить размер единовременной федеральной выплаты лицам, награжденным орденом "Родительская слава", с 100 000 до 250 000 рублей", – говорится в обращении.
Ранее Сергей Собянин наградил 19 многодетных семей почетным знаком "Родительская слава". В этих семьях воспитывают в общей сложности 127 детей. При этом в одной из них – 11 детей, в другой – 10, в третьей – 8. В шести семьях воспитывается по 7 детей, еще в шести – по 6. В четырех многодетных семьях воспитывают 5 детей.
Почетный знак "Родительская слава" в 2021 году получат 19 столичных семей
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