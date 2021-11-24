В Москве вручили награды многодетным семьям

Фото: vk.com/mossobyanin

Награды "Родительская слава города Москвы" вручили столичным многодетным семьям. Церемония вручения состоялась в "Геликон-опере". Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что воспитание детей является важным и почетным трудом.

"Сергей и Маргарита Винокуровы растят семерых. Ребята увлеченно занимаются спортом и музыкой, вместе с мамой участвуют в фестивалях семейных театров. У этой дружной семьи даже есть свой девиз: "Дерзать! Стремиться! Побеждать!" – написал Собянин.

Он поблагодарил всех родителей за любовь и внимание к детям.

В 2021 году почетный знак "Родительская слава города Москвы" получили 38 родителей – 19 семей. В прошлом году к награде представили 16 многодетных родителей.

Почетный знак "Родительская слава города Москвы" учрежден в 2009 году для укрепления института семьи, формирования престижа многодетной семьи, повышения социального статуса отцов и матерей.

Претендовать на получение награды могут родители или усыновители, постоянно проживающие в столице на протяжении 10 и более лет. Награда присуждается как полным, так и неполным семьям, в которых воспитывается пять и более детей. Награждение производится по достижении пятым ребенком пяти лет.

Ранее замглавы Минтруда РФ Алексей Вовченко перед церемонией награждения победителей всероссийского конкурса "Семья года – 2021" сообщил, что в стране сейчас проживают более двух миллионов многодетных семей, в которых воспитываются 6,6 миллиона детей. В 2010 году было в России 980 тысяч многодетных семей, а сейчас больше двух миллионов.

