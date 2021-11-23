В России предложили изменить систему выплаты детских пособий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Госдума рассмотрит законопроект, предусматривающий передачу Пенсионному фонду России (ПФР) полномочий по назначению ряда мер социальной поддержки, которыми в настоящее время наделены власти регионов. Об этом сообщает "Российская газета".

Речь идет о пособии по уходу за ребенком, по беременности и родам, единовременном и ежемесячном пособии беременной жене военнослужащего, проходящего службу по призыву, а также единовременном пособии при передаче ребенка на воспитание в семью. Согласно документу, ПФР может получить данную компетенцию с 1 января 2022 года.

"Эти меры финансируются из федерального бюджета. До 1 января 2022 года финансирование осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета регионам, а после – трансферт будет направляться в ПФР", – заявили в Минтруде.

Отмечается, что такое изменение сделает выплату пособий более удобным для граждан. Также в министерстве полагают, что ПФР располагает значительным опытом в данной сфере, что обеспечит эффективность работы.

Рассмотрение законопроекта во втором чтении назначено на 24 ноября.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2023 года страховые пенсии по случаю потери кормильца и социальные пенсии из-за потери кормильца детям, не достигшим совершеннолетия, будут назначаться без подачи заявления. Соответствующий законопроект на общественное обсуждение разместил Минтруд России.

