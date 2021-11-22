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Общество

16:22

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Как изменятся правила выплаты пенсий с 1 января 2022 года

Досрочные выплаты и защита банкротов: как изменится начисление пенсий в 2022 году
общество

С 1 января 2022 года в России изменятся правила выплаты пенсий, а также порядок контроля за их начислением. Рассказываем, что нужно знать пенсионерам о нововведениях, утвержденных на следующий год министерством труда и социальной защиты.

Пенсии в режиме ЧС

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

По новым правилам, утвержденным министерством труда и социальной защиты, с 1 января 2022 года пенсионеры могут получить выплаты раньше текущего месяца. Однако такое право появится только у тех, кто проживает на территории, где введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Для этого пенсионеру необходимо подать заявление в Пенсионный фонд (ПФР) – деньги придут на счет в течение трех рабочих дней.

Кроме того, у пожилых россиян появится возможность вносить уточнения в заявление о доставке пенсии. В частности, человек, решивший получать деньги через почту, сможет попросить перечислить не полученную в текущем месяце сумму на его личный счет в банке.

Одним из ключевых моментов нового порядка является освобождение от удержаний по судебным листам из пенсий россиян, официально признанных банкротами. Нововведение особенно актуально для тех пожилых людей, которые пострадали от мошенников, оформив на себя невыгодные кредиты и микрозаймы.  

Однако если получателю пенсии начисляли большую сумму, чем ему положена, то ПФР должен оповестить гражданина. Пенсионеру в свою очередь нужно подать заявление в организацию, чтобы определить точный размер возмещения из последующих выплат.

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

В то же время, если выплаты начислялись из негосударственных пенсионных фондов (НПФ), но организация перестала функционировать, накопительная часть пенсии не пропадет. Ее будут производить в размере, установленном НПФ на дату последней выплаты. Для этого также нужно обратиться в отделение ПФР.

Кроме того, по новым правилам начисленную, но невыплаченную пенсию умершего гражданина смогут получить его наследники, обратившись в Пенсионный фонд.

Что еще изменится для пенсионеров в 2022 году?

В 2022 году проиндексируют размер пенсий. Социальные пенсии вырастут на 7,7%, а страховые – на 5,9%. Таким образом, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит 18 521 рубль против 16 789 рублей в текущем году.

Также со следующего года гражданам больше не понадобится писать заявление для получения пенсии, пособий и единовременных выплат – они будут начисляться автоматически. Кроме того, Пенсионный фонд РФ будет проактивно информировать россиян о предполагаемом размере страховой пенсии по старости и о пенсионных накоплениях.

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Федотов Анатолий

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