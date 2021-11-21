В России с 1 января 2022 года изменятся правила выплаты пенсии

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В России с 1 января 2022 года меняются правила выплаты пенсий и контроля за их начислением, утвержденные Министерством труда и социальной защиты. Об этом сообщает "Парламентская газета".
Новые нормы позволят доставлять и выплачивать раньше срока пенсии на территориях, где введен режим чрезвычайной ситуации. Для этого гражданину необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд.
Появится у пожилых россиян и возможность вносить уточнения в заявление о доставке пенсии: так, человек, пожелавший получать деньги через почту, сможет попросить перечислить не полученную в текущем месяце сумму на личный счет в банке.
Кроме того, новые правила освободят пожилых граждан, признанных банкротами, от удержания пенсий.
При этом выплаты могут быть удержаны, если ранее человеку начисляли сумму больше той, что ему положена. Об излишне выплаченных средствах гражданина уведомляет территориальный орган ПФР. После этого пенсионеру предлагают дать добровольное согласие на возмещение излишней суммы. Удержание будет производиться в размере, установленном самим человеком.
Пенсию умершего смогут получить его наследники, подавшие соответствующее заявление в ПФР.
На накопительную часть пенсии могут рассчитывать и граждане, ранее получавшие выплаты из негосударственных пенсионных фондов, которые перестали функционировать. Начисления будут производить в размере, установленном негосударственным пенсионным фондом на дату последней выплаты.
Ранее Владимир Путин заявил, что предложения по конкретным параметрам индексации пенсий прорабатываются властями.
Глава государства напомнил, что темпы индексации пенсий должны быть выше фактической инфляции и данное правило строго выдерживалось с 2019 года.
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