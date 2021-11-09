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Общество

12:54

Пенсии по потере кормильца в РФ будут назначаться беззаявительно

общество

Фото: Depositphotos/Milly7

С 1 января 2023 года страховые пенсии по случаю потери кормильца и социальные пенсии из-за потери кормильца детям, не достигшим совершеннолетия, будут назначаться без подачи заявления. Минтруд России разместил на общественное обсуждение соответствующий законопроект. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Выплаты будут назначаться со дня смерти умершего кормильца на основании сведений ПФР и единого госреестра ЗАГС. Подавать заявление для назначения таких пенсий не потребуется", – говорится в сообщении.

В настоящее время при смерти родителя или признания его пропавшим без вести представители ребенка обращаются с заявлением в территориальный орган ПФР для назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца и социальной пенсии по случаю потери кормильца.

Ранее в Пенсионном фонде России рассказали о случаях, при которых могут быть приостановлены выплаты пенсий.

Выплаты останавливаются, если человек не получает положенную сумму на протяжении полугода. Также пенсия перестает выплачиваться, если гражданин вовремя не подтверждает инвалидность.

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