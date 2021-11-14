Россиянам рассказали, какие документы нужны для получения максимальной пенсии

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Заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала, какие документы необходимо подготовить, чтобы получать максимально высокую пенсию из возможных.
По ее словам, обязательно необходимо предоставить оригинал трудовой книжки, трудовые договоры и приказы о назначении на должность, справки из архива об организации, военный билет для военнообязанных, справки об инвалидности и других основаниях для льгот, а также зарплатные ведомости, если таких данных нет в Пенсионном фонде.
Эксперт также напомнила, что с 2002 года на каждого официально устроенного сотрудника в ПФР ведутся лицевые счета. На них отражены средства, заработанные гражданином до 2002 года, поэтому при обращении за начислением пенсии необходимо подтвердить размер заработка, который был до этого срока.
"На лицевых счетах ПФР cодержится информация о стаже и размере заработка, как по основному месту работы гражданина, так и по местам совмещения и другим разовым заработкам, если они были официально оформлены", – приводит слова Григорьевой агентство "Прайм".
Она добавила, что чаще всего в ПФР граждане обращаются за пенсией по старости, которая формируется из страховых взносов. Они составляют 22% от зарплаты будущего пенсионера, чем выше заработок, тем больше размер отчислений.
Ранее сообщалось, что с 1 января 2023 года страховые пенсии по случаю потери кормильца и социальные пенсии из-за потери кормильца детям, не достигшим совершеннолетия, будут назначаться без подачи заявления. Соответствующий законопроект на общественное обсуждение разместил Минтруд России.
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