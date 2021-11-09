В каких случаях приостанавливается или прекращается выплата пенсии

В Пенсионном фонде России (ПФР) перечислили ситуации, при которых возможна приостановка и прекращение выплат пенсий. В частности, остаться без материальной поддержки рискуют россияне, которые вовремя не подтвердили инвалидность. Рассказываем, в каких еще случаях могут возникнуть проблемы с получением пенсии.



Приостановка выплаты пенсии

В ПФР сообщили, что приостановка выплат пенсий возможна в нескольких случаях. Во-первых, такая ситуация может возникнуть, если человек не получал положенную сумму на протяжении шести месяцев. В этом случае приостановка продлится в течение полугода.

Также пенсия перестает выплачиваться, если гражданин вовремя не подтвердил свою инвалидность. Если человек нарушил это условие, то выплаты прекращаются на три следующих месяца. По истечении указанного срока выплата этой пенсии прекращается.



При этом до марта 2022 года действует упрощенный порядок установления и продления инвалидности. Поэтому продление выплат осуществляется без дополнительных заявлений от граждан и личных явок. К тому же Пенсионный фонд не вправе прекращать выплату пенсии по инвалидности на основании одних только сомнений. Такое разъяснение сделал Верховный суд России.



Кроме того, временно приостановить выплату могут в связи с окончанием срока действия вида на жительство. С такой проблемой чаще сталкиваются иностранные граждане или лица без гражданства. Срок приостановки – шесть месяцев после окончания действия документа.

Еще один случай касается достижения 18-летнего возраста, когда выплаты были назначены в связи с потерей кормильца. Если получатель проходит обучение на очной форме, он имеет право на продление выплат до 23 лет. Приостановка выплат касается и студентов, не предоставивших справку с места обучения в иностранной организации, которая занимается образовательной деятельностью за пределами РФ.

В ряде случаев россияне, выехавшие за рубеж на постоянной основе, также могут потерять пенсию. Выплата приостановится при поступлении документов о выезде в страну, с которой у РФ заключен договор по пенсионному обеспечению. Если у иностранного государства нет такого международного договора и при этом пенсионер не предоставил заявление о выезде, то он тоже лишается выплат на полгода.

При этом пенсионеры в любом из описанных случаев могут возобновить получение денежных средств. Для этого нужно собрать необходимые документы и подать заявление в ПФР. После этого гражданину перечислят неполученные им деньги за все время, в течение которого выплата была приостановлена.



Прекращение выплаты пенсии

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

В некоторых случаях выплаты пенсии прекращаются. В такую ситуацию может попасть гражданин, который утратил права на назначенную поддержку:

при обнаружении фиктивных документов на право получения пенсии;

при истечении срока признания лица инвалидом;

при приобретении трудоспособности или получении работы, если гражданин получал пенсию по потере кормильца.

шести месяцев

Также прекращаются перечисления пенсий по истечениисо дня приостановления выплаты. Отказаться от пенсии может и сам гражданин, если он напишет заявление в ПФР или на сайте госуслуг.