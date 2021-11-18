Путин сообщил, что в ближайшее время власти вернутся к вопросу об индексации пенсий

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Владимир Путин в ходе совещания по социальным вопросам заявил, что предложения по конкретным параметрам индексации пенсий прорабатываются.
Глава государства напомнил, что темпы индексации пенсий должны быть выше фактической инфляции и данное правило строго выдерживалось с 2019 года. Это обсуждалось во время съезда партии "Единая Россия".
"Сегодня с учетом значительного роста инфляции отступать от этого принципа было бы неправильно. Предложения по конкретным параметрам индексации пенсий сейчас прорабатываются и в правительстве, и в администрации, и депутаты над этим думают", – сказал президент.
По словам Путина, к данным предложениям власти вернутся в ближайшее время. Он отметил, что нужно обратить внимание на то, как сложатся макроэкономические показатели.
Ранее президент поручил в 2022 году повысить прожиточный минимум на одну тысячу рублей. Таким образом, он составит 12 654 рубля.
Президент напомнил, что в проекте федерального бюджета на следующий год заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%, что недостаточно в условиях ускорившейся инфляции.
Путин поручил повысить прожиточный минимум в РФ на тысячу рублей в 2022 году
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