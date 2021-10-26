Госдума одобрила проект об увеличении МРОТ до 13 617 рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2022 году до 13 617 рублей в месяц. Документ внесло правительство.

В этом году МРОТ составляет 12 792 рубля в месяц. Ожидается, что в 2022 году он вырастет на 825 рублей.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения зарплаты около 2,7 миллиона работников.

С этого года МРОТ исчисляется исходя из величины медианной зарплаты за предыдущий год.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин говорил, что в 2022 году зарплата почти 3 миллионов россиян вырастет за счет решения повысить МРОТ. Повышение минимального размера оплаты труда с 2022 года коснется 4,7 миллиона работников в РФ.