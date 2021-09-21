Мишустин сообщил о росте зарплат 3 млн россиян в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В следующем году зарплата почти 3 миллионов россиян вырастет за счет решения повысить МРОТ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
Минимальный размер оплаты труда предложили увеличить до 13 600 рублей в 2022 году.
"Cо следующего года предлагается установить МРОТ на уровне выше 13 600 рублей. За счет такого решения вырастет зарплата почти 3 миллионов человек", – подчеркнул Мишустин.
В свою очередь, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников рассказал, что в России продолжают расти зарплаты, а уровень безработицы вернулся к доковидному уровню.
Ранее Мишустин поручил разработать план адаптации российской экономики к глобальному энергетическому переходу. По словам премьер-министра, России необходимо сокращать использование традиционных видов топлива.
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