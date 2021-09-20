План адаптации экономики к энергопереходу должен быть готов до конца года – Мишустин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

План адаптации российской экономики к глобальному энергетическому переходу должен быть готов до конца текущего года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС.

"До конца года должен быть разработан и утвержден сводный план действий по адаптации российской экономики к глобальному энергетическому переходу. Все соответствующие поручения подписаны", – сказал глава кабмина в ходе совещания со своими заместителями.

По его словам, мир постепенно переходит на низкоуглеродную энергетику, в связи с чем России необходимо сокращать использование традиционных видов топлива, а именно газа, нефти и угля, и развивать альтернативную энергетику.

Мишустин подчеркнул, что в рамках подготовки экономики к энергетическому переходу будут созданы специальные рабочие группы, курировать которые станут вице-премьеры, а их координацией займется первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Последний, в свою очередь, заметил, что Россия должна сформировать собственную повестку в этом вопросе и оказаться среди лидеров глобального энергетического перехода.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия прилагает все необходимые усилия для сохранения лидерских позиций в сфере энергетики. По его словам это касается не только традиционной энергетики, но и энергетики будущего.

