План адаптации экономики к энергопереходу должен быть готов до конца года – Мишустин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
План адаптации российской экономики к глобальному энергетическому переходу должен быть готов до конца текущего года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС.
"До конца года должен быть разработан и утвержден сводный план действий по адаптации российской экономики к глобальному энергетическому переходу. Все соответствующие поручения подписаны", – сказал глава кабмина в ходе совещания со своими заместителями.
По его словам, мир постепенно переходит на низкоуглеродную энергетику, в связи с чем России необходимо сокращать использование традиционных видов топлива, а именно газа, нефти и угля, и развивать альтернативную энергетику.
Мишустин подчеркнул, что в рамках подготовки экономики к энергетическому переходу будут созданы специальные рабочие группы, курировать которые станут вице-премьеры, а их координацией займется первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Последний, в свою очередь, заметил, что Россия должна сформировать собственную повестку в этом вопросе и оказаться среди лидеров глобального энергетического перехода.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия прилагает все необходимые усилия для сохранения лидерских позиций в сфере энергетики. По его словам это касается не только традиционной энергетики, но и энергетики будущего.
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