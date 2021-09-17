Запасов газа в России хватит более чем на 100 лет – глава "Газпрома"

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Запасы природного газа в России являются одними из самых крупных в мире, их хватит более чем на 100 лет. Об этом заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в ходе 24-го годового общего собрания Международного делового конгресса, который объединяет 112 компаний и организаций из 23 стран мира.

"Запасы газа в России, запасы газа "Газпрома" являются самыми крупными в мире. И мы проблем с нашими запасами не будем испытывать в течение ближайших ста лет", – приводит его слова ТАСС.

По словам топ-менеджера, на некоторых месторождениях, которые компания сейчас разрабатывает на Ямале, запасов голубого топлива хватит до 2132 года. В связи с этим он обратил внимание на широкие перспективы поставок трубопроводного газа.

Ранее глава Роснедр Евгений Петров заявил, что рентабельных запасов нефти в России хватит только на 21 год. Председатель комитета ГД по энергетике Павел Завальный между тем отметил, что в стране продолжают развиваться другие сектора экономики и энергетики, поэтому причин для паники нет. Так, доля доходов от продажи углеводородов в российском бюджете в последние годы снизилась до 36%, хотя раньше этот показатель доходил до 50%.

